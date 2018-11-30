Розглядається питання закриття в’їзду чоловікам з території РФ, - Герасимов

Фото: Артур Герасимов (УНІАН)

Герасимов зазначив, що дане питання може бути вирішено

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що наразі розглядається питання закриття в’їзду чоловікам з території Росії в Україну в умовах воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Герасимова в ефірі "Свободи слова".

"Дуже чітка позиція в нас. Воєнний стан має бути ефективним, але майже непомітним для цивільного населення. Зараз проводиться низка заходів по військовій компоненті. Я зараз хочу проінформувати, що наразі розглядається питання наприклад закриття в’їзду чоловіків з Росії, не жінок. І це питання може бути вирішено", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України (ДПСУ) закрила в'їзд до Криму для всіх іноземних громадян. Від четверга адмінкордон з Кримом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження будуть діяти протягом дії воєнного стану.

Як писало РБК-Україна, на адміністративній межі між анексованим Кримом і материковою Україною, обмежили пропуск громадян РФ.

Додамо, 26 листопада, після довгих обговорень на позачерговому засіданні Верховної ради депутати проголосували за введення на один місяць воєнного положення у 10 українських областях: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Воєнний стан почне діяти з 09:00 ранку 28 листопада.