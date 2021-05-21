Порошенко: зняття санкцій з "Північного потоку-2" - запрошення Путіна до агресії проти України

На його думку, звернення Верховної ради до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо продовження санкцій проти "Північного потоку-2" є своєчасною ініціативою, об’єднуючою позиції українського парламенту із надзвичайно важливих для нас питань - не просто енергетичної, а національної безпеки.

"П`ять років наша команда тримала оборону проти будівництва "Північного потоку-2", - Верховна Рада попереднього скликання. Тільки моїх статей в Німеччині було дев’ять штук для того, щоб формувати громадську думку всередині Німеччини. Ми бачимо величезну небезпеку в тому, що принцип "нічого про Україну без України" був непорушним - а зараз всі ці питання обговорюються без України", - заявив Порошенко.

Порошенко наголошує: зняття санкцій з "Північного потоку-2" - запрошення Путіна до агресії проти України, перетворення країни з надзвичайно важливого для Європи партнера по енергетичній безпеці до звичайного імпортера, можливо, зі зберіганням газу у підземних сховищах.

"Ця робота потребує щоденної координації роботи. Ми не можемо сьогодні зовнішню безпеку держави робити заручником внутрішніх чвар. Я твердо переконаний, що наше звернення до Конгресу Сполучених Штатів, до Європейського парламенту, до лідерів країн Європейського Союзу ще дає нам надію зупинити цей надзвичайно небезпечний для нас сценарій", - резюмував Порошенко.