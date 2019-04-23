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Порошенко анонсував переформатування партії до парламентських виборів

Новини » Політика    23.04.2019 - 21:37
Порошенко анонсував переформатування партії до парламентських виборів
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

В БПП розповіли деталі зустрічі з Порошенком

У фракції "Блок Петра ПорошенкА" розповіли деталі зустрічі з лідером політсили Петром Порошенком. Про це РБК-Україна розповів голова фракції БПП у Верховній раді України Артур Герасимов.

В даний час зустріч Порошенка з народними депутатами від своєї фракції вже закінчилася. На ній були присутні окремі члени Кабінету міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом. Всього було близько 100 осіб. Зустріч тривала близько півтори години.

"На засіданні фракції були обговорены підсумки президентської кампанії. Будуть зроблені кадрові зміни в партійній структурі. Ми йдемо на парламентські вибори", - сказав Герасимов.

Додамо, що набір кандидатів від БПП на парламентські вибори буде заснований на праймеріз.

"Була озвучена позиція, що тепер при наборі в команду ми будемо проводити праймеріз серед тих, хто захоче стати її членами", - заявив Герасимов, він додав, що зараз команда "аналізує ті помилки, які були здійснені під час кампанії".

Як розповіли РБК-України присутні на зустрічі, виступ Порошенка був присвячений майбутньому його команди і політсили. Зокрема, він заявив, що відразу після інавгурації Володимира Зеленського буде проведено партійний з'їзд БПП, на якому буде переформатована партія.

Під час зустрічі було порушено питання про зміну виборчої системи наступних парламентських виборів. За словами нардепа з БПП Олександра Черненка, для того щоб впровадити на практиці нову виборчу систему залишилося мало часу.

Крім того, Порошенко звернувся до міністрів і попросив їх не писати заяви про відставку. У свою чергу у своєму виступі Гройсман не дав чіткої відповіді про те, в якому форматі він має намір брати участь у парламентських виборах.

Відзначимо, за інформацією РБК-Україна в кінці засідання прийшов генеральний прокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що готовий співпрацювати з переможцем на виборах 2019 Володимиром Зеленським після його інавгурації.

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