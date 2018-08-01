Україна та Ізраїль завершили підготовку угоди про вільну торгівлю

Наступним кроком є переклад узгодженого тексту на українську мову та іврит

Україна та Ізраїль сьогодні, 1 серпня, завершили юридичну перевірку тексту угоди про запуск зони вільної торгівлі (ЗВТ). Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

Цей етап проводили уповноважені представники урядових делегацій України та Ізраїлю у м. Тель-Авів (Ізраїль) у рамках процедури підготовки тексту угоди до підписання.

"Під час юридичної перевірки сторони узгодили текст 12-ти розділів і додатків проекту угоди, а також погодили застосування термінів, як це передбачає міжнародна практика укладення відповідних міжурядових договорів", - повідомляють у МЕРТ.

Зазначається, що наступним кроком підготовки цієї угоди до підписання є переклад узгодженого тексту на українську мову та іврит.

Нагадаємо, 12 липня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торгова представниця України Наталія Микольська повідомила, що експорт товарів в Ізраїль з України за перші чотири місяці 2018 року склав 223,1 млн доларів.