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Порошенко отправляется в Израиль на подписание соглашения о ЗСТ

Новости » Политика    20.01.2019 - 12:39
Порошенко отправляется в Израиль на подписание соглашения о ЗСТ
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко проведет встречи с руководством Израиля и патриархом Феофилом III

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 20 января, отправится с официальным визитом в Израиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Сообщается, что 20-21 января 2019 года Порошенко будет находиться с официальным визитом в Израиле. Программой визита предусмотрены переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Также сообщается, что в ходе визита запланировано подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. Кроме того, Порошенко проведет встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины одобрил соглашение о свободной торговле с Израилем. Ожидается, что стороны отменят ввозные пошлины на ряд товаров.

Отметим, Украина и Израиль завершили подготовку соглашения о свободной торговле еще в августе 2018 года.

Отметим, на сегодня основные статьи украинского экспорта в Израиль - это зерновые (46,5%), металлы (25,9%), оливки, продукты питания, древесные изделия, нефтепродукты. Израиль поставляет в Украину химикаты (39,8%), минеральное топливо и нефтепродукты (9,2%), пластмассы и полимеры, оборудование для ядерного реактора, станки и медикаменты.

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