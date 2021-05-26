У Порошенка заявили, що сюжети Bihus.Info є інформаційною кампанією проти нього

Адвокати п’ятого президента Петра Порошенка звернулися до редакції програми "Наші гроші” щодо двох останніх випусків програми, які за словами Іллі Новікова "багатьма були сприйняті як прямі звинувачення Петра Порошенка у кримінальній діяльності".

Про це вони повідомили під час брифінгу в "Інтерфакс Україна".

Адвокати наголосили, що не сприймають ці інформаційні випуски як повною мірою незалежні журналістські розслідування. За їх словами, вони виглядають набагато більш схожими на частину інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію Петра Порошенка.

"Сьогодні ми спрямували письмове звернення, письмовий запит в редакцію із проханням прояснити, чи є ці висловлювання відносно Петра Порошенка, які вони поширили з дуже великим успіхом - їх подивилась дуже велика кількість людей - чи є вони твердженнями чи все-таки оціночними судженнями?” - заявив Ілля Новіков.

Він також ствердує, що журналістам передали документи, "які, зокрема, зовсім по-іншому висвітлюють історію з Севастопольським заводом, який за твердженням Бігуса був предметом угоди і був деяким чином обміняний на нафтопровід. Ми в будь-якому випадку направимо ці матеріали в редакцію, ці матеріали загальнодоступні, вони відкриті. Вони могли їх отримати в будь-який момент. Можливо, вони їх вже мають. Але про всяк випадок ми привернемо увагу редакції "Наші гроші" до цих матеріалів", - говорить адвокат.

Зокрема, мова йде про постанову так званого "уряду Севастополя", де йдеться наступне: що "у цілях відновлення соціальної справедливості, забезпечення безпеки" і так далі і таке інше, "постановляє встановити, що державною власністю міста федерального значення Севастополя є рухоме і нерухоме майно, права і активи підприємств", - повідомив Новіков.

Другий документ, який так само загальнодоступний, - розпорядження уряду Російської Федерації, тепер вже у власній якості без якихось оболонок, від 31 січня 2018 року - "прийняти у федеральну власність наявний у власності міста Севастополя Державне інвентарне підприємство Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе".

"І третій документ - це рішення Шевченківського суду міста Києва від 16 травня 2016 року, яким підтверджується, що з точки зору права України і законів України жодної зміни у статусі відповідного заводу не відбулося. Тобто всі ті акти по конфіскації цього майна, які проводила Російська Федерація, є нікчемними", - наголосив адвокат.