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У Порошенко заявили, что сюжеты Bihus.Info являются информационной кампанией против него

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Киев, Среда 26 мая 2021 20:16
У Порошенко заявили, что сюжеты Bihus.Info являются информационной кампанией против него Фото: адвокаты Порошенко (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко обратились в редакцию программы "Наші гроші" относительно двух последних выпусков программы, которые по словам Ильи Новикова "многими были восприняты как прямые обвинения Петра Порошенко в криминальной деятельности".

Об этом они сообщили во время брифинга в "Интерфакс Украина".

Адвокаты отметили, что не воспринимают эти информационные выпуски как в полной мере независимые журналистские расследования. По их словам, они выглядят гораздо более похожими на часть информационной кампании, направленной на дискредитацию Петра Порошенко.

"Сегодня мы направили письменное обращение, письменный запрос в редакцию с просьбой прояснить, являются ли эти высказывания в отношении Петра Порошенко, которые они распространили с очень большим успехом - их посмотрело очень большое количество людей - являются ли они утверждениями или все-таки оценочными суждениями?"- заявил Илья Новиков.

Он также утверждает, что журналистам передали документы, "которые, в частности, совсем по-другому освещают историю с Севастопольским заводом, который по утверждению Бигуса был предметом сделки и был некоторым образом обменян на нефтепровод. Мы в любом случае направим эти материалы в редакцию, эти материалы общедоступны, они открыты. Они могли их получить в любой момент. Возможно, они их уже имеют. Но на всякий случай мы привлечем внимание редакции "Наші гроші" к этим материалам", - говорит адвокат.

В частности, речь идёт о постановлении так называемого "правительства Севастополя", где говорится следующее: что "в целях восстановления социальной справедливости, обеспечения безопасности" и так далее и так далее, "постановляет установить, что государственной собственностью города федерального значения Севастополя является движимое и недвижимое имущество, права и активы предприятий", - сообщил Новиков.

Второй документ, который так же общедоступен, - распоряжение правительства Российской Федерации, теперь уже в собственном качестве без каких-то оболочек, от 31 января 2018 года - "принять в федеральную собственность имеющееся в собственности города Севастополя государственное инвентарное предприятие Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе".

"И третий документ - это решение Шевченковского суда города Киева от 16 мая 2016 года, которым подтверждается, что с точки зрения права Украины и законов Украины ни одного изменения в статусе соответствующего завода не произошло. То есть все те акты по конфискации этого имущества, которые проводила Российская Федерация, являются ничтожными", - подчеркнул адвокат.

Напомним, журналисты-расследователи проекта Bihus.Info заявили, что получили доступ к десяткам часов записей разговоров главы политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" и кума Путина Виктора Медведчука, которые свидетельствуют о его связях с российскими чиновниками и боевиками.

Вскоре они также опубликовали вторую часть телефонных записей, в которых якобы упоминается пятый президент Украины Петр Порошенко.

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