Порошенко: санкції проти Росії важливо зберегти

Під час зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном п’ятий президент України та лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подякував Франції за багаторічну підтримку України та підкреслив важливість збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею своїх зобов’язань у рамках Мінських домовленостей та повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Порошенко також наголосив на необхідності розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Допоки Росія не змінить своєї поведінки, будь-які розмови про повернення до business as usual з Москвою є передчасними і загрозливими", - заявив політик.

Окрім того, під час зустрічі було докладно обговорено прогрес України на шляху європейської інтеграції та підкреслено необхідність інклюзивного підходу у процесі вироблення українського законодавства, який забезпечував би належну участь опозиції, громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Як повідомил в прес-службі, під час зустрічі було висловлено занепокоєння тривожними тенденціями, що вказують на наміри інструменталізувати правосуддя в Україні проти політичних опонентів та обмежити свободу слова під приводом протидії дезінформації.

Раніше РБК-Україна писало, що у президента РФ Володимира Путіна спростували зміну стратегії по Україні. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, стратеги Кремля нібито не ґрунтувалася на протистоянні з Україною.

Також повідомлялося, що помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі в нормандському форматі українська сторона зможе домовитися про проведенні виборів на Донбасі разом з місцевими на всій території країни.