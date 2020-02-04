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Текст мінських угод потребує членуваннях, - посол Франції

Новини » Політика     04.02.2020 - 10:05
Текст мінських угод потребує членуваннях, - посол Франції
Фото: Етьєн де Понсен (facebook.com etienne deponcins)

Етьєн де Понсен вважає Мінські угоди найкращим текстом для врегулювання конфлікту на Донбасі

Посол Франції Етьєн де Понсен заявив, що текст мінських угод потребує уточнень, пояснень і деталізації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Hromadske.

За його словами, найбільші проблеми мінських угод полягають у послідовності дій. Щоб вирішити цю проблему, необхідно провести експертне обговорення та деталізацію угод.

"В самому тексті мінських угод є пункти, які не є визначеними, які заслуговують уточнення, пояснення й деталізації. Особливо це стосується послідовності дій. Потрібно, щоб експерти зібралися за столом і деталізували пункти", - заявив де Понсен.

При цьому він вважає мінські угоди найкращим документом, який дозволяє врегулювати конфлікт на Донбасі.

"Сьогодні немає кращої бази, ніж мінські угоди. Сьогодні немає кращого тексту, який би давав можливість просуватися у врегулюванні конфлікту. Так само поки не винайшли кращого ніж нормандський дипломатичний формат роботи. ", - заявив де Понсен.

Посол Франції зазначив, що можуть бути різні інтерпретації плану врегулювання конфлікту, однак в їх основі мають залишатися мінські угоди.

Раніше РБК-Україна писало, що у президента РФ Володимира Путіна спростували зміну стратегії по Україні. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, стратеги Кремля нібито не ґрунтувалася на протистоянні з Україною.

Також повідомлялося, що помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі в нормандському форматі українська сторона зможе домовитися про проведенні виборів на Донбасі разом з місцевими на всій території країни.

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Новини України мінські угоди
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