У Зеленського сподіваються домовитися про вибори в ОРДЛО на наступній нормандській зустрічі

Фото: Андрій Єрмак (twitter.com/bohdannews)

Єрмак сподівається, що місцеві вибори на Донбасі відбудуться в жовтні

Помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі у нормандському форматі українська сторона зможе домовитися про проведення виборів на Донбасі разом з місцевими на всій території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "KRYM - критичне мислення".

За словами Єрмака, він сподівається, що на наступну нормандську зустріч Україна привезе новий пакет домовленостей, що дозволить провести місцеві вибори у жовтні 2020 року на всій території країни.

"Вже через три місяці буде наступна зустріч лідерів в нормандському форматі. Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч з новим пакетом домовленостей. Сподіваюся, що ми зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, пройшли по всій території України (включаючи Донбас - ред.) в кінці жовтня", - сказав він.

Помічник президента нагадав, що за українським законодавством вибори не можливі, якщо на територіях знаходяться іноземні збройні формування, та якщо Київ не контролює кордон, тому українська сторона підійматиме питання, як зробити так, щоб отримати контроль над кордоном до виборів.

"У мене, як і у всіх, багато питань до мінських угод, але це єдиний документ, який сьогодні узгоджений, підписаний, і там дійсно є положення, згідно з яким кордон передається після виборів. Президент Зеленський сказав в Парижі, що ми не можемо з цим погодитися, тому що це суперечить українському законодавству", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков заявляв, що Київ наполягатиме на перегляді мінських угод. Зокрема, зміни стосуються порядку виконання пунктів домовленостей.