Порошенко: Росія намається втрутитися у вибори в Україні

За його словами, Росія намагається втрутитися в українські вибори, так само як це робила при виборах у США

Во время попытки вмешаться в украинские выборы Россия использует все технологии, которые ранее задействовала во время вмешательства в выборы в других странах. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время форума "Открытый диалог", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Россия пытается вмешаться в украинские выборы, так же как это делала при выборах в США

"Выборы 2019 года для Путина - это как генеральная битва за Украину. Когда он маниакально стремится вернуть назад наше государство. Россия пытается вмешаться в наши выборы, так же как это делала при выборах в США, Франции, Германии, как во время референдумов в Британии, Нидерландах. Теперь они все эти технологии планируют задействовать в Украине, потому что мотивация у них значительно больше. Я хочу подчеркнуть, что украинцы этого не позволят", - заявил Порошенко.

Напомним, во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Порошенко обсудил вопросы кибербезопасности во время проведения президентских выборов в Украине в марте 2019 года.

До этого Порошенко уже заявлял, что Россия влияет на избирательные процессы. Он заявил, что Россия использует демократические инструменты для влияния на демократические страны.

РБК-Украина писало, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Россия может сосредоточить вмешательство в выборы в Украине на юге страны.