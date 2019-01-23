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Порошенко та Меркель обговорили загострення в акваторії Чорного та Азовського морів

Новини » Політика    23.01.2019 - 20:17
Порошенко та Меркель обговорили загострення в акваторії Чорного та Азовського морів
Фото: Меркель та Порошенко (president.gov.ua)

Переговори відбувалися в Давосі

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у рамках участі у засіданні Всесвітнього економічного форуму обговорили загострення ситуації в акваторії Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт адміністрації президента України

Як зазначається, Порошенко висловив вдячність за зусилля Німеччини для мінімізації ризиків загострення Росією ситуації в акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечення свободи судноплавства в регіоні та безумовного і негайного звільнення українських моряків.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні.

Порошенко привітав Меркель з набранням Німеччиною з 1 січня 2019 року повноважень непостійного члена Ради Безпеки ООН. У цьому контексті було наголошено на важливості реалізації ініціативи України з розгортання миротворчої місії під егідою ООН, що сприятиме імплементації Мінських домовленостей.

Федеральний канцлер відзначила реформи в Україні та важливість їх продовження.

Порошенко та Меркель також обговорили ризики для енергетичної безпеки ЄС.

Нагадаємо, раніше Порошенко провів зустріч в Давосі з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, яка рекомендувала прискорити проведення реформ в Україні.

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