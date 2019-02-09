Порошенко: Росія намається втрутитися у вибори в Україні

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

За його словами, Росія намагається втрутитися в українські вибори, так само як це робила при виборах у США

Під час спроби втрутитися в українські вибори Росія використає всі технології, які раніше задіяла під час втручання у вибори у інших країнах. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час форуму "Відкритий діалог", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Росія намагається втрутитися в українські вибори, так само як це робила при виборах у США

"Вибори 2019 року для Путіна - це як генеральна битва за Україну. Коли він маніакально прагне повернути назад нашу державу. Росія намагається втрутитися в наші вибори, так само як це робила при виборах у США, Франції, Німеччини, як під час референдумів у Британії, Нідерландах. Тепер вони всі ці технології планують задіяти в Україні, бо мотивація в них значно більша. Я хочу наголосити, що українці більше цього не дозволять", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, під час зустрічі із канцлером Німеччини Ангелою Меркель Порошенко обговорив питання кібербезпеки під час проведення президентських виборів в Україні у березні 2019 року.

До цього Порошенко уже заявляв, що Росія впливає на виборчі процеси. Він заявив, що Росія використовує демократичні інструменти для впливу на демократичні країни.

РБК-Україна писало, що раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Росія може зосередити втручання в вибори в Україні на півдні країни.