Порошенко: РФ напрацювала величезний арсенал засобів втручання у вибори

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами Порошенка, досягнення миру в найближчий час є абсолютно реальним

Президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація (РФ) напрацювала величезний арсенал засобів втручання у вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

За словами Порошенка, досягнення миру, економічне зростання і підвищення соціальних стандартів в найближчий час є абсолютно реальним.

"Вступ до ЄС і НАТО в осяжній перспективі - це теж реально. Таким я бачу майбутнє України, таким його бачить абсолютна більшість українців", - зауважив Порошенко.

Порошенко також додав, що РФ напрацювала величезний арсенал засобів втручання у вибори і від цього втручання не захищені навіть США та країни ЄС.

"Нам з вами доведеться прийняти цей виклик у непростих умовах. Але якщо ми змогли в умовах війни провести визнані всім світом президентські вибори у 2014 році, всі їх пам’ятають і дуже дякую вам за них, то я переконаний, що в нас вийде і провести їх у 2019-му", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ запропонує всім кандидатам, які братимуть участь у виборах-2019, особисту поліцейську охорону.

Зазначимо, в Україні 31 березня 2019 року відбудуться вибори президента України. Наразі ЦВК зареєструвала вже 5 кандидатів.