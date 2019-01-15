Порошенко: РФ наработала огромный арсенал средств вмешательства в выборы

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам Порошенко, достижение мира в ближайшее время является абсолютно реальным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация (РФ) наработала огромный арсенал средств вмешательства в выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Порошенко, достижение мира, экономический рост и повышение социальных стандартов в ближайшее время является абсолютно реальным.

"Вступление в ЕС и НАТО в обозримой перспективе - это тоже реально. Таким я вижу будущее Украины, таким его видит абсолютное большинство украинцев", - отметил Порошенко.

Порошенко также добавил, что РФ наработала огромный арсенал средств вмешательства в выборы и от этого вмешательства не защищены даже США и страны ЕС.

"Нам с вами придется принять этот вызов в непростых условиях. Но если мы смогли в условиях войны провести признанные всем миром президентские выборы в 2014 году, все их помнят и спасибо вам за них, то я убежден, что у нас получится и провести их в 2019-м", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел предложит всем кандидатам, которые будут участвовать в выборах-2019, личную полицейскую охрану.

Отметим, в Украине 31 марта 2019 года состоятся выборы президента Украины. На данный момент ЦИК зарегистрировал уже 5 кандидатов.