Порошенко про "Північний потік-2": міжнародні партнери мають побачити сильну Україну

Поки не завершено будівництво " Північного потоку-2 " - нічого не втрачено. Міжнародні партнери мають побачити сильну і внутрішньо об’єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною.

"Як державника, як п’ятого президента України, як зрештою лідера демократичної патріотичної опозиції, мене не може не непокоїти так звана домовленість між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Замість одного виклику, яким дотепер був сам "Північний потік-2", тепер ми отримуємо два - додалося американсько-німецьке взаєморозуміння. Якщо згадати ще й про російського агресора, то ситуація виглядає досить загрозливою. По суті, Україну беруть у залізні лещата з усіх боків, тиснуть погодитися на "оборудку", пропонують черговий Будапештський меморандум 2.0 без справді надійних, юридично зобов’язуючих гарантій для України", - констатує п’ятий президент.

Він наголосив, що президент має їхати до Вашингтону з підтримкою як опонентів чинної влади, так і громадянського суспільства, експертного середовища, а також міжнародних друзів України.

"Це ми все вже проходили і більше не віримо. Не буду нагадувати про те, що "Північний потік-2" - це загроза і для України, і для Об’єднаної Європи, і для всієї трансатлантичної єдності. Це аксіома, про яку знають всі, але, схоже, підзабули у Берліні і Вашингтоні. Завдання України, спільно з нашими партнерами у Східній Європі, передусім країн Балтії і Польщі, на рівні парламентів, у тому числі Конгресу США, чітко і твердо про це нагадати. Помиляються всі, навіть друзі, якими, я переконаний, для України є і залишатимуться і президент Байден, і канцлер Меркель", - вважає Порошенко.

За його словами, остання справа сьогодні Києву обвинувачувати когось з них.

"Чи то у зраді наших інтересів. Чи то у здачі України російському агресору. Все це рівно те, чого хочуть у Москві - щоб ми через цей клятий "Північний потік-2" всі пересварилися, і тоді Україна дістанеться Путіну спокійно і без пострілів. Щоб уникнути цього руйнівного сценарію, зараз як ніколи треба продемонструвати силу, внутрішню стійкість, єдність і здатність боротися до кінця", - переконаний Порошенко.

Він додав, що поки не завершено будівництво "Північного потоку-2", поки не сертифіковано весь газогін, поки ним не пішов газ - нічого не втрачено.

"Наші міжнародні партнери мають побачити сильну і внутрішньо об’єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною. Яка не згодна на перспективу запуску "Північного потоку-2". Яка не підтримує домовленість між США і Німеччиною. Яка буде вимагати припинення добудови і запуску "труби Путіна" на тому етапі, де вона зараз є чи буде наприкінці серпня", - зазначає Петро Порошенко.

П'ятий президент впевнений, що діючому президенту Зеленському треба їхати до Вашингтону і тиснути руку президенту Байдену. Причому, обов’язково, "але їхати туди він має, маючи за спиною підтримку". Мова йде про підтримку:

партнерів, яким не все одно, буде чи ні "Північний потік-2";

друзів України, які будуть переконувати і Вашингтон, і Берлін своїми аргументами проти "путінського газогону";

громадянського суспільства і експертного середовища в Україні, яке має в один голос вказувати на хибність американсько-німецької домовленості;

а також підтримку опонентів чинної влади, які можуть нещадно критикувати і сперечатися всередині, але сьогодні мають бути об’єднані спільною метою недопущення "Північного потоку-2".

"Чим ближче до фінішу буде зірвана ця "сдєлка століття", на 99% чи 99,9%, тим сильнішим буде сигнал російському агресору про нашу боротьбу, єдність і солідарність, готовність колективного Заходу протидіяти корупційним впливам Кремля", - наголошує він.