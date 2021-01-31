Порошенко ініціює в Київраді житлові сертифікати для дітей-сиріт

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Лідер "Європейської солідарності" у Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко ініціює житлові сертифікати для дітей-сиріт.

Про це вона заявила після візиту у Центр соціальної підтримки дітей та сімей Дніпровського району столиці.

Як зазначає прес-служба політсили, саме в цьому центрі на початку 2021-го року відкрились соціальні квартири для дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування.

"Соціальна квартира - це житло, де молодь віком від 18 до 23 років може отримати тимчасову підтримку та супровід під час працевлаштування, адаптуватися до дорослого життя, здобути необхідні соціальні навички, вирішити власні життєві ситуації. У соціальній квартирі діти-сироти можуть мешкати до року, в разі складних життєвих обставин - ще півроку", - повідомляють в партії.

"Я дізналася вже як депутат Київради про те, що відкривається такий будинок, і запитала, що необхідно. Сказали, що немає постільної білизни, постільних комплектів. Вже як депутат я допомогла придбати всі ці необхідні речі", - розповіла Марина Порошенко.

Голова комісії Київради також зауважила, що наразі система купівлі власного житла дітям-сиротам не відповідає міжнародній практиці, а самі діти не можуть обирати собі місце проживання.

"Дуже важливо сьогодні дбати про тих дітей-сиріт, які виходять із дитячих будинків після 18 років, щоб держава гарантувала їм право на їхнє власне житло. Такі проекти реалізуються коштом держави, муніципальних коштів, але дитина не має можливості вибрати житло, своє майбутнє. Вона не може навіть переїхати в якесь інше місце", - додала Порошенко.

У зв’язку з цим вона буде ініціювати проект, коли гроші ходять за дитиною - так звані "житлові сертифікати", які дадуть можливість потім обирати своє житло, місце проживання, покращувати його, якщо дитина зможе заробити гроші.

Вона зазначила, що спочатку запропонує пілотний проект Київраді, а потім його треба поширити й на загальнодержавному рівні.

"Це міжнародна практика, і вона дуже прогресивна. Й спрямована на те, щоб дитина себе відчувала дійсно незалежною, що вона сама вирішує свою долю, сама будує своє життя. Держава має їй тільки допомагати", - пояснює Порошенко.

Нагадаємо, раніше в Україні надали право дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у тому числі після досягнення ними 23 років, на позачергове отримання житла з житлового фонду. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №3577 у другому читанні.