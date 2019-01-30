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У Порошенка розповіли про стосунки з Яценюком і НФ перед виборами

Новини » Вибори 2019    30.01.2019 - 10:17
У Порошенка розповіли про стосунки з Яценюком і НФ перед виборами
Фото: Арсеній Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)

У команді Порошенка розраховують на підтримку "Народного фронту"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк до останнього моменту вагався і міг взяти участь у вчорашньому форумі з висунення президента Петра Порошенка на другий термін. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Сольний вихід: Петро Порошенко оголосив про участь в президентських виборах".

Відзначимо, на вчорашній форум Яценюк не з'явився, хоча там були присутні представники його політичної сили.

"Яценюк до останнього моменту вагався. Адже був сценарій, що він заявить, що вітає форум, а з'їзд "Народного фронту" другого лютого прийме рішення щодо кандидата, а саме - про підтримку Порошенка. В результаті він не прийшов, і яке рішення вони приймуть у себе на з'їзді - невідомо. Але це вже нікому нецікаво, адже у нас були присутні і Парубій, і Турчинов, і Омелян", - пояснило одне з джерел в оточенні Порошенка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Філарет не прийшов на форум з висунення Порошенка.

Зазначимо, на форумі прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримав рішення Порошенка балотуватися на другий термін.

 

Форум по висуненню Порошенка відбувся у Києві
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