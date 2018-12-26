Порошенко анонсував розширення санкцій проти Росії

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

РНБО сьогодні розширить санкції за "вибори" на Донбасі та агресію в Чорному морі

Україна розширить санкції проти Російської Федерації за "вибори" на окупованому Донбасі та агресію в Чорному морі. Про це на засіданні Ради національної безпеки і оборони заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на засіданні РНБО сьогодні розглянуть питання розширення санкцій проти Росії за так звані "вибори" на Донбасі та захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Він також уточнив, що до списку санкцій потраплять депутати Державної думи РФ і компанії, діяльність яких спрямована проти національних інтересів України.

Нагадаємо, напередодні Росія розширила санкції проти України, доповнивши його ще більше 200 фізосіб, а також декількома компаніями.

До нового списку санкцій потрапили нардепи від "Оппоблока" Євген Балицький, Михайло Добкін і Олександр Вілкул, мер Одеси Геннадій Труханов і екс-глава правління "Інтера", гендиректор "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Також до списку включено українські підприємства "Укроноборпром","Укрспецекспорт", ТОВ ТЕП "Вертикаль","Укрексімбанк","Перша логістична компанія", ПАТ "Центренерго" і група ТАС.

Крім того, в списку: перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий , міністр у справах ветеранів Ірина Фриз, нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко.