Росія розширила санкції проти України

Фото: Дмитро Медведєв (mon.gov.ru)

Медведєв розширив санкції "для захисту інтересів РФ"

Російська Федерація розширила санкції проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва в Twitter.

Медведєв зазначив, що з сьогоднішнього дня розширено список фізичних і юридичних осіб з України, щодо яких будуть застосовуватись спеціальні обмежувальні заходи.

"Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії", - додав Медведєв.

Зазначимо, Росія запровадила санкції проти України 1 листопада, під їхню дію потрапили 322 фізичних осіб і 68 компаній. До санкційного списку увійшли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко і син президента України Олексій Порошенко. Санкції передбачають заморожування коштів і майна на території Росії, а також заборону на зняття грошей.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів України погодив нові антиросійські санкції за окупацію Криму.

Крім того, Євросоюз 21 грудня продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку.