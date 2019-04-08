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В штабі Порошенка назвали свої головні помилки в ході кампанії

Новини » Вибори 2019    08.04.2019 - 09:58
В штабі Порошенка назвали свої головні помилки в ході кампанії
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Серед промахів - результати голосування на Донбасі і в тюрмах

Своїм промахом у першому турі виборів у штабі Петра Порошенка називають результати голосування військових, а також мляве голосування в західних областях. Про це повідомляє РБК-Україна у своєму матеріалі "Робота над помилками: як Петро Порошенко готується до другого туру президентських виборів".

Зокрема, низьку явку в західних областях в штабі Порошенка пояснюють тим, що багато українців, які проживають у цьому регіоні, перебувають на роботі в сусідніх країнах.

Крім того, за сумою голосів на 79 спецділянках для військових у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі Порошенко випередив Зеленського лише на 400 голосів.

"Упустили армію, зараз ми над цим працюємо. Адже з армією ніхто не працював. А командири повинні спілкуватися з солдатами, роз'яснювати їм те, що зроблено і що буде зроблено", - розповідає одне з джерел в близькому оточенні Порошенка.

Не на користь Порошенка завершилося голосування у в'язницях і слідчих ізоляторах. Тут виборці підтримали Тимошенко і Зеленського. Говорячи про такий результат, в штабі Порошенка, не вдаючись у деталі, невдоволено вказують на підконтрольну Мін'юсту пенітенціарну службу та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Главу МВС на Банковій і раніше звинувачували у підтримці Тимошенко.

Крім того, до слабких сторін своєї кампанії кілька співрозмовників у президентській команді відносять роботу штабів у регіонах, зокрема у Харківській та Одеській областях.

"Деякі губернатори і зовсім працювали проти нас", - запевняє один з близьких соратників Порошенко, додавши, що окремі губернатори, хоч і старалися, але явно не впоралися зі штабною роботою.

Раніше повідомлялося, що в команді Петра Порошенка не вважають безнадійним відставання майже у два рази від кандидата в президенти Володимира Зеленського в першому турі виборів.

Нагадаємо, вчора ЦВК оголосила про проведення другого туру виборів 21 квітня.

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