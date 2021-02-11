Підготовка до держзради: Офіс генпрокурора розповів про справи Козака і Медведчука

Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує дві справи щодо народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Зокрема, підготовку до державної зради та легалізацію злочинних доходів.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Україна.

Агентство запросили інформацію, чи є у правоохоронних органів кримінальні провадження, що стосуються фінансування тероризму з боку Козака і Медведчука, і чи вплинули вони на введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

З відповіді випливає, що Головне слідче управління СБУ з липня 2019 року розслідує справу за ч. 1 ст.111 (підготовка до державної зради), ч. 3 ст. 206-2 (заволодіння корпоративними правами юридичних осіб для створення медіаресурсу), ч. 3 ст. 209 (легалізація злочинних доходів) Кримінального кодексу.

Також ведеться розслідування за фактом можливої причетності бенефіціарних власників низки українських медіаресурсів до фінансування оборонного комплексу РФ. Цю справу відкрито за ч. 2 ст. 258-5, тобто "фінансування тероризму".

Досудове слідство триває.

"За результатами проведення повного і всебічного досудового розслідування, а також проведення ряду слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні буде прийнято рішення відповідно до вимог Закону", - повідомляє ОГП.

При цьому прокуратура відмовилася повідомити про вплив даної кримінальної справи на введення санкції. Вона послалася на таємницю досудового розслідування.