Підготовка до держзради: Офіс генпрокурора розповів про справи Козака і Медведчука
Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує дві справи щодо народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Зокрема, підготовку до державної зради та легалізацію злочинних доходів.
Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Україна.
Агентство запросили інформацію, чи є у правоохоронних органів кримінальні провадження, що стосуються фінансування тероризму з боку Козака і Медведчука, і чи вплинули вони на введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.
З відповіді випливає, що Головне слідче управління СБУ з липня 2019 року розслідує справу за ч. 1 ст.111 (підготовка до державної зради), ч. 3 ст. 206-2 (заволодіння корпоративними правами юридичних осіб для створення медіаресурсу), ч. 3 ст. 209 (легалізація злочинних доходів) Кримінального кодексу.
Також ведеться розслідування за фактом можливої причетності бенефіціарних власників низки українських медіаресурсів до фінансування оборонного комплексу РФ. Цю справу відкрито за ч. 2 ст. 258-5, тобто "фінансування тероризму".
Досудове слідство триває.
"За результатами проведення повного і всебічного досудового розслідування, а також проведення ряду слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні буде прийнято рішення відповідно до вимог Закону", - повідомляє ОГП.
При цьому прокуратура відмовилася повідомити про вплив даної кримінальної справи на введення санкції. Вона послалася на таємницю досудового розслідування.
Нагадаємо, 2 лютого Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne і ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.
Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що "за" санкції проти Козака проголосували 17 із 19 членів Ради нацбезпеки та оборони.
Більше про введення санкцій ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".