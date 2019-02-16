Порошенко розповів коли дасть інтерв'ю російським ЗМІ

Порошенко дасть інтерв'ю російським ЗМІ після їхнього вибачення перед Україною

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что даст интервью российским СМИ только после того как они извинятся перед Украиной. Такое заявление Порошенко сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина.

По словам президента Порошенко, российские телеканалы смогут получить интервью с ним только после извинений перед Украиной.

"Российским телеканалам, пока вы не извинитесь перед Украиной, мы интервью не даем", - сказал Порошенко одному из российских журналистов.

Напомним, ранее во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Порошенко заявил, что в Украине не замороженный конфликт, а война. Также Порошенко добавил, что с начала боевых действий на Донбассе погибли 2945 украинских военных.

Как писало РБК-Украина, Порошенко назвал НАТО единственной эффективной гарантией безопасности Украины. Президент подчеркнул, что крупные европейские нации могут себя защитить, поэтому Украина была бы счастлива стать частью любой инициативы по безопасности.

Кроме того, президент Украины Порошенко и канцлер Германии Меркель обсудили введение "Азовского пакета" санкций против Российской Федерации. Также стороны обсудили пути противодействия российской агрессии.

Добавим, на Мюнхенской конференции по безопасности президент Петр Порошенко заявил, что без Украины не может быть глобальной безопасности и безопасности в Европе.