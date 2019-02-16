Порошенко назвав НАТО єдиною ефективною гарантією безпеки

Фото: Петро Порошенко з учасниками конференції (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що Україна була б щасливою вступити до НАТО

Президент України Петро Порошенко на Мюнхенській конференції з безпеки назвав НАТО єдиною системою, яка демонструє ефективність. Про це повідомляє РБК-Україна.

Порошенко підкреслив, що великі європейські нації можуть себе захистити, тому Україна була б щаслива стати частиною будь-якої ініціативи з безпеки.

"Єдина система, яка демонструє ефективність - це НАТО. Саме тому я запропонував нашому парламенту цю ініціативу (закріпити курс на НАТО в Конституції, - ред.). Переважна більшість підтримала. Треба дуже уважно придивлятися до безпеки Європи", - зазначив Порошенкю

Нагадаємо, раніше президент заявив, що якщо Україна перестане застосовувати на Донбасі зброю у відповідь на російську агресію, її не стане. Він також назвав агресію в Керченській протоці з боку Росії "абсолютно новою реальністю".

"Ми маємо навчитися жити в цій новій реальності. Якщо не буде єдності і солідарності, агресор може піти далі. (Прийнято вважати, - ред.) якщо РФ припинить стрілянину - настане мир. Але якщо Україна перестане стріляти - не буде України", - заявив Порошенко.