В Україні війна, а не заморожений конфлікт, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

За словами Порошенка, від початку бойових дій на Донбасі загинули понад 2 тис. військових

Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні триває війна, а не заморожений конфлікт. Таку заяву Порошенко зробив під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна.

За словами Порошенка, за період бойових дій на Донбасі загинули більше двох тисяч українських військових.

"У нас не заморожений конфлікт, у нас війна. Протягом доби я втратив одного українського солдата, та трьох було поранено. За всю операцію загинули 2945 військових. Коли ми дістали Javelin, ми отримали зменшення обстрілів танками", - заявив він.

Також Порошенко заявив, що Україна має підтримку Сполучених Штатів у боротьбі за свободу та демократію.

"Ми маємо велику підтримку народу США нашої боротьби за свободу і битви за демократію. Ми маємо спільну підтримку всього Конгресу. Ми маємо підтримку американської адміністрації", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України Петро Порошенко заявив, що України не стане, якщо вона припинить застосовувати на Донбасі зброю у відповідь на російську агресію. Також президент назвав російську агресію в Керченській протоці "абсолютно новою реальністю".

Додамо, Порошенко назвав НАТО єдиною ефективною гарантією безпеки України.