Порошенко розкритикував владу за економічну частину проекту бюджету

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Проект державного бюджету на 2021 рік, який запропонувала влада, призведе до падіння доходів українців. Місцеві вибори 25 жовтня мають стати запобіжником від подібних некомпетентних дій влади. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Сумській області, передає прес-служба політсили. За його словами, депутати з фракції "Слуги народу" вже неодноразово спотворювали важливі законодавчі ініціативи. "Якщо їх допустити керувати ще й місцевим самоврядуванням, буде повний хаос. Ці вибори мають стати запобіжником від дилетантства зеленої влади. Зберегти керованість і професійне управління на рівні громад. Бо яку б ініціативу ти їм не дав, вони все спотворять", - заявив Порошенко. Він запевняє, що його команда залишила новій владі економіку з помітним зростанням - чотири з половиною відсотки за підсумками першого кварталу дев’ятнадцятого року. За другий квартал цього року економіка впала на 11 з половиною процентів. "Вони кажуть неправду, коли списують все на коронавірус. Економіку під відкос вони пустили ще до початку пандемії", - додає Порошенко.

Порошенко також наголошує, у проекті бюджету скорочені видатки на армію і на виплату субсидій. Натомість суттєво збільшене утримання силовиків та Офісу президента.

"Бюджет - це як лакмусовий папірець. От що подобається діючій владі - те вона фінансує, а що не подобається - і фінансування цього вона скорочує. Вони не люблять армію, вони не люблять збройні сили. У армії і збройних сил вони забрали гроші. Друга позиція кого вони не люблять - це ветерани. Бо у міністерства ветеранів вони забрали гроші. Третя позиція, кого вони не люблять - це бідних людей. Бо на 7% скорочені видатки на субсидії. Хто отримує субсидії? Програма так і називається "Субсидії малозабезпеченим громадянам" - для того, щоб компенсувати видатки на житлово-комунальні послуги. 7%, або 2 мільярди 700 мільйонів гривень вони забрали з цієї програми", - зазначає Порошенко.

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет міністрів представив у Верховній раді державний бюджет на 2021 рік. У Міністерстві фінансів наполягають, що проект державного бюджету-2021 збалансований і реалістичний.

Як писало РБК-Україна, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дефіцит валютних надходжень в Україну в 2021 році буде компенсований за рахунок запозичень у Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів, а курс утримається на рівні 29,1 гривні за долар.

При цьому голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що процес прийняття державного бюджету на наступний рік буде дуже непростим, адже вже сьогодні проект фінансового документа піддається критиці.