Глава Мінфіну назвав джерело покриття дефіциту валюти у 2021 році

Фото: сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кредити МВФ допоможуть втримати курс нижче 30 гривень за долар

Дефіцит валютних надходжень до України у 2021 році буде компенсований за рахунок запозичень у Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів. Курс втримається на рівні 29,1 гривень за долар.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Як зазначив міністр у 2020 році через нокдаун баланс імпорту-експорту вирівнюється.

"У наступному він знову ж таки зміниться на користь імпорту. Але ми бачимо можливість перекрити за рахунок інших джерел валютну недостачу", - сказав він.

Коментуючи дефіцит держбюджету на рівні 270 млрд гривень у держбюджеті 2021 року, Марченко заявив:

"Ми вважаємо, що одним з джерел покриття дефіциту бюджету у нас є зовнішні запозичення. Це співпраця з МВФ, з нашими міжнародними партнерами. Це обов’язкова умова для наступного року. Тобто ми не розглядаємо інших варіантів. Самостійно ми поки що не готові фінансувати дефіцит бюджету. Тому це буде притік валюти, який дозволить нам профінансувати дефіцит.

Міністр фінансів також висловив впевненість у тому, що НБУ продовжить свою стабільну політику.

"Тому я не бачу особливих ризиків в частині валютно-курсової політики і стабільності валютно-курсової. Тобто я вважаю, що динаміка буде, волатильність не буде значною і коливатиметься в нинішніх межах", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік. Дефіцит держбюджету складе 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП).

Як повідомляло РБК-Україна, проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.