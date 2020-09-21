ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Раді готують правки до дохідної частини бюджету-2021

Україна, Понеділок 21 вересня 2020 12:31
У Раді готують правки до дохідної частини бюджету-2021
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань фінансів готує правки до дохідної частини державного бюджету на 2021 рік. Глава комітету Данило Гетманцев заявив, що бюджет треба мало не переписувати.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Треба подавати системні правки до дохідної частини бюджету. І ми будемо їх подавати. Його треба мало не переписувати", - зазначив нардеп.

Він додав, що зауваження до бюджету значні.

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет міністрів представив у Верховній раді державний бюджет на 2021 рік. У Міністерстві фінансів наполягають, що проект державного бюджету-2021 збалансований і реалістичний.

Як писало РБК-Україна, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дефіцит валютних надходжень в Україну в 2021 році буде компенсований за рахунок запозичень у Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів, а курс утримається на рівні 29,1 гривні за долар.

При цьому голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що процес прийняття державного бюджету на наступний рік буде дуже непростим, адже вже сьогодні проект фінансового документа піддається критиці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Фінанси бюджетВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся