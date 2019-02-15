Порошенко в рамках Мюнхенської конференції проведе низку двосторонніх зустрічей

Також Порошенко виступить у рамках сесії на тему "Безпека у східній Європі"

Президент Украины Петр Порошенко 15-16 февраля осуществит рабочий визит в Германию для участия в юбилейной 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Как сообщается, Порошенко выступит в рамках сессии на тему "Безопасность в восточной Европе", а также проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.

Ранее РБК-Украина писало, что во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности будет обсуждаться свобода судоходства в Черном море. Сообщалось, что в конференции примет участие министр иностранных дел Павел Климкин.

"Ожидается большое количество мировых лидеров стран, с которыми будут проведены переговоры. Мы надеемся, что удастся обсудить это с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Мы надеемся, что состоится ряд встреч с американской стороной", - сообщала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

РБК-Украина писало, что Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности обнародует факты вмешательства России в выборы 2019.