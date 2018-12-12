Європарламент виступив за припинення проекту "Північний потік-2"

Фото: засідання Європейського парламенту (europarl.europa.eu)

Європейський парламент виступив за припинення реалізації російського проекту трубопроводу

Європейський парламент сьогодні, 12 грудня, виступив за припинення реалізації російського проекту трубопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться у прийнятій в середу резолюції Європейського парламенту за доповіддю "Про реалізацію Угоди про асоціацію ЄС - Україна", передає РБК-Україна.

За відповідну резолюцію проголосували 433 парламентарія.

У резолюції йдеться, що "члени Європарламенту високо цінують Україну за співпрацю в енергетичному секторі, а також досягнення в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії".

"Оскільки Україна відіграє вирішальну роль в європейській енергетичній мережі, члени Європарламенту засуджують будівництво газопроводу

"Північний потік-2", який йде в обхід України, так як це політичний проект, який представляє загрозу європейській енергетичній безпеці. Тому члени Європарламенту закликають до його скасування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Нижня палата Конгресу США прийняла двопартійну резолюцію, в якій засуджується будівництво газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, в Конгресі закликали уряди європейських країн відмовитися від будівництва, а президента США Дональда Трампа ввести додаткові санкції проти РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, Петро Порошенко заявив, що "Північний потік-2" може стати приводом для чергової агресії РФ.