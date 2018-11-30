Порошенко обговорив з Трюдо агресію РФ проти українських кораблів

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади з приводу ситуації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Так, Порошенко поінформував про вчинений Росією відкритий акт агресії проти українських кораблів в районі Керченської протоки, збільшення кількості російської військової техніки на кордоні та здійснені Україною у відповідь кроки з метою деескалації російської агресії, включно із запровадженням воєнного стану.

Трюдо, в свою чергу наголосив, що Канада повністю підтримує Україну, її територіальну цілісність, свободу навігації і засуджує агресивні дії Росії.

Окрім того, співрозмовники скоординували позиції щодо захисту України напередодні Саміту Великої Двадцятки, який відбудеться в аргентинському Буенос-Айресі.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки (США) заявив, що він розбереться з нападом РФ на українські кораблі і моряків в Керченській протоці.

До цього Трамп також прокоментував ситуацію у Керченській протоці. "Нам не подобається те, що відбувається", - заявив він, підкресливши, що сподівається на поліпшення ситуації.