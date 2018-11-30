ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко обговорив з Трюдо агресію РФ проти українських кораблів

Новини » Політика    30.11.2018 - 00:10
Порошенко обговорив з Трюдо агресію РФ проти українських кораблів
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади з приводу ситуації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Так, Порошенко поінформував про вчинений Росією відкритий акт агресії проти українських кораблів в районі Керченської протоки, збільшення кількості російської військової техніки на кордоні та здійснені Україною у відповідь кроки з метою деескалації російської агресії, включно із запровадженням воєнного стану.

Трюдо, в свою чергу наголосив, що Канада повністю підтримує Україну, її територіальну цілісність, свободу навігації і засуджує агресивні дії Росії.

Окрім того, співрозмовники скоординували позиції щодо захисту України напередодні Саміту Великої Двадцятки, який відбудеться в аргентинському Буенос-Айресі.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки (США) заявив, що він розбереться з нападом РФ на українські кораблі і моряків в Керченській протоці.

До цього Трамп також прокоментував ситуацію у Керченській протоці. "Нам не подобається те, що відбувається", - заявив він, підкресливши, що сподівається на поліпшення ситуації.

Клімкін розказав, де перебувають захоплені Росією моряки Німеччина відмовилася надіслати військові кораблі в Чорне море
Новини України Порошенко ПетроКанадаКерченский мостАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся