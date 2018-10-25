Порошенко провів зустріч з екс-президентами України

Фото: зустріч Петра Порошенка з екс-президентами України (president.gov.ua)

Порошенко обговорив з Кравчуком, Кучмою та Ющенком ситуацію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з трьома екс-президентами країни Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, у ході зустрічі Порошенко обговорив з Кравчуком, Кучмою та Ющенком подальший розвиток України, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру.

Крім того, Порошенко передав екс-президентам відзнаки президента України - ювілейну медаль "25 років незалежності України".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у жовтні поточного року Кучма завершив роботу у Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу у Мінську (Білорусь). Як зазначалося, Порошенко 2 лютого 2015 року призначив Кучму офіційним представником України у ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв Кучма, представником України у ТКГ замість нього може стати радник президента України Руслан Демченко. Разом з тим, остаточне рішення залишається за президентом. Додамо, 16 жовтня Демченко вже представляв Україну на засіданні ТКГ.