Порошенко провел встречу с экс-президентами Украины

Фото: встреча Петра Порошенко с экс-президентами Украины (president.gov.ua)

Порошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко ситуацию на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с тремя экс-президентами страны Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, в ходе встречи Порошенко обсудил с Кравчуком, Кучмой и Ющенко дальнейшее развитие Украины, прекращение российской агрессии на Донбассе и получение мира.

Кроме того, Порошенко передал экс-президентам отличия президента Украины - юбилейную медаль "25 лет независимости Украины".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре текущего года Кучма завершил работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минске (Беларусь). Как отмечалось, Порошенко 2 февраля 2015 года назначил Кучму официальным представителем Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщал Кучма, представителем Украины в ТКГ вместо него может стать советник президента Украины Руслан Демченко. Вместе с тем, окончательное решение остается за президентом. Добавим, 16 октября Демченко уже представлял Украину на заседании ТКГ.