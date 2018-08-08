Порошенко провів телефонну розмову з держсекретарем США

Сторони підтримали підходи до подальшої протидії російській агресії

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Про це сьогодні, 8 серпня, повідомили у прес-службі президента.

Порошенко подякував Помпео за нещодавню декларацію про невизнання спроби анексії українського Криму Російською Федерацією. Також було наголошено на пріоритетності продовження руху від політики невизнання анексії до політики деокупації Криму.

"Сторони підтримали підходи до подальшої протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, в тому числі з урахуванням останніх контактів між главами двох держав", - йдеться у повідомленні.

Серед основних тем розмови: деокупація Криму, звільнення політв'язнів, "Північний потік-2" та збереження санкцій проти Росії. Було наголошено, що політика санкцій щодо РФ зберігатиметься, допоки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України, включно з Кримом.

Політики також обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США, зокрема у сфері безпеки і оборони.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео 25 липня заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. У Держдепі вкотре визнали, що Росія порушила міжнародне право. Держсекретар закликав Росію припинити окупацію Криму.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що ФРН наполягає на тому, що анексія Криму суперечить міжнародному праву.

Під час візиту до Вашингтону глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що Польща повністю підтримує декларацію США щодо невизнання анексії Російською Федерацією Криму.