Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США

Стороны поддержали подходы к дальнейшему противодействию российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сегодня, 8 августа, сообщили в пресс-службе президента.

Порошенко поблагодарил Помпео за недавнюю декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма Российской Федерацией. Также была отмечена приоритетность продолжения движения от политики непризнания аннексии до политики деоккупации Крыма

"Стороны поддержали подходы к дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств", - говорится в сообщении.

Среди основных тем разговора: деоккупация Крыма, освобождение политзаключенных, "Северный поток-2" и сохранение санкций против России. Было отмечено, что политика санкций в отношении РФ будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.

Политики также обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право. Госсекретарь призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ настаивает на том, что аннексия Крыма противоречит международному праву.

Во время визита в Вашингтон глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша полностью поддерживает декларацию США по непризнанию аннексии Российской Федерацией Крыма.