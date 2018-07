Польща повністю підтримує декларацію США по Криму, - Чапутович

Польща не змінить своєї позиції до відновлення територіальної цілісності України

Польща повністю підтримує декларацію США щодо невизнання анексії Російською Федерацією Криму. Про це під час візиту до Вашингтону заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає прес-служба Посольства Польщі у США.

"Чапутович у Вашингтоні: ми повністю підтримуємо декларацію по Криму, оприлюднену сьогодні держсекретарем Помпео, у якій США не визнають спробу Росії захопити Крим", - йдеться у повідомленні.

