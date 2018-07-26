Польща повністю підтримує декларацію США по Криму, - Чапутович

Польща не змінить своєї позиції до відновлення територіальної цілісності України

Польща повністю підтримує декларацію США щодо невизнання анексії Російською Федерацією Криму. Про це під час візиту до Вашингтону заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає прес-служба Посольства Польщі у США.

"Чапутович у Вашингтоні: ми повністю підтримуємо декларацію по Криму, оприлюднену сьогодні держсекретарем Помпео, у якій США не визнають спробу Росії захопити Крим", - йдеться у повідомленні.

Чапутович зазначив, що в координації з союзниками та партнерами Польща відкидає незаконну анексію Криму. Міністр наголосив, що країна не змінить своєї позиції до відновлення територіальної цілісності України.

Скріншот (twitter.com/PolishEmbassyUS)

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео 25 липня заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. У Держдепі вкотре визнали, що Росія порушила міжнародне право. Держсекретар закликав Росію припинити окупацію Криму.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що ФРН наполягає на тому, що анексія Криму суперечить міжнародному праву.