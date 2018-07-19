У Порошенка прокоментували результати зустрічі Трампа і Путіна

У президента очікують, що українське питання не будуть обговорювати без залучення України

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, ймовірно обговорювались Мінські домовленості. Про це журналістам розповіла представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Те, що ми почули з їх прес-конференції, говорить про те, що суверенітет України підтримується Сполученими штатами. Путін говорив про Мінські угоди. Це означає, що мирний і запропонований президентом Порошенко політико-дипломатичний шлях через виконання Мінських угод проговорювався на цій зустрічі. Для нас це надзвичайно важливо, адже під Мінські угоди підв’язані санкції, які стримують РФ від подальшої агресії", - розповіла Луценко.

Вона наголосила, що у президента очікують, що українське питання не будуть обговорюватись окремо без залучення України.

"На сьогоднішній день хотілось би почути, про що говорили на цій закритій зустрічі. Ми знаємо, що такий інтерес виник і у представників в сенаті США. Після зустрічі (президентів США та РФ, - ред.) ми би очікували те, щоб питання України без України не розглядалось. Те, що прогнозував президент України Петро Порошенко: питання Криму не буде здане так, як багато скептиків прогнозували з цього приводу. Одне те, що сам Путін підтвердив, що Трамп прихильник того, що Крим є українською територією. Хотілось би почути це з уст Трампа, але ми почули це від Путіна: що Трамп наполягав на цьому", - додала вона.

Нардеп наголосила, що Трамп вів діалог з Путіним з позиції сили.

"Трамп виїжджаючи після саміту НАТО на зустріч з Путіним говорив з ним з позиції сили. Адже Трамп на зустрічі з лідерами країн НАТО говорив з ними про посилення фінансування Північно-атлантичного блоку. США почали більш активно долучатись до питань вирішення проблеми України. За участі Трампа на саміті НАТО РФ назвали агресором і з цією тезою президент США поїхав на зустріч з Путіним. Це говорить про одне: США будуть прихильниками позиції захисту України, санкції не будуть послаблюватись, НАТО буде виступати за відновлення суверенітету України. Це ті висновки, які ми почули", - додала вона.

Нагадаємо, 16 липня у ході спільної прес-конференції за результатами зустрічі з Трампом Путін заявив, що для РФ питання Криму закрите.