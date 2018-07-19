У Порошенко прокомментировали результаты встречи Трампа и Путина

У президента ожидают, что украинский вопрос не будут обсуждать без привлечения Украины

Во время встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, вероятно обсуждались Минские договоренности. Об этом журналистам рассказала представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"То, что мы услышали из их пресс-конференции, говорит о том, что суверенитет Украины поддерживается Соединенными штатами. Путин говорил о Минских соглашениях. Это означает, что мирный и предложенный президентом Порошенко политико-дипломатический путь через выполнение Минских соглашений проговаривался на этой встрече. Для нас это чрезвычайно важно, ведь под Минские соглашения подвязаны санкции, которые сдерживают РФ от дальнейшей агрессии", - рассказала Луценко.

Она подчеркнула, что у президента ожидают, что украинский вопрос не будут обсуждать отдельно без привлечения Украины.

"На сегодняшний день хотелось бы услышать, о чем говорили на этой закрытой встрече. Мы знаем, что такой интерес возник и у представителей в сенате США. После встречи (президентов США и РФ, - ред.) мы бы ожидали то, чтобы вопрос Украины без Украины не рассматривался. То, что прогнозировал президент Украины Петр Порошенко: вопрос Крыма не будет сдан так, как многие скептики прогнозировали по этому поводу. Одно то, что сам Путин подтвердил, что Трамп сторонник того, что Крым является украинской территорией. Хотелось бы услышать это из уст Трампа, но мы услышали это от Путина: что Трамп настаивал на этом", - добавила она.

Нардеп отметила, что Трамп вел диалог с Путиным с позиции силы.

"Трамп выезжая после саммита НАТО на встрече с Путиным говорил с ним с позиции силы. Ведь Трамп на встрече с лидерами стран НАТО говорил с ними об усилении финансирования Северо-атлантического блока. США начали более активно приобщаться к вопросам решения проблемы Украины. При участии Трампа на саммите НАТО РФ назвали агрессором и с этим тезисом президент США поехал на встречу с Путиным. Это говорит об одном: США будут сторонниками позиции защиты Украины, санкции не будут ослабляться, НАТО будет выступать за восстановление суверенитета Украины. Это те выводы, которые мы услышали", - добавила она.

Напомним, 16 июля в ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с Трампом Путин заявил, что для РФ вопрос Крыма закрыт.