Порошенко прокоментував рішення Ради ЄС про санкції проти Росії

Порошенко нагадав про вимоги до Росії щодо виведення військ з Донбасі та запровадження миротворчої місії ООН

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради Євросоюзу щодо продовження санкцій проти Російської Федерації ще на півроку. Про це глава держави написав у Twitter.

"Вітаю одноголосне схвалення рішення Ради Євросоюзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії за брутальну агресію проти України. Ціную солідарну підтримку держав-членів української незалежності і територіальної цілісності", - написав Порошенко.

Також президент додав, що вимагає від Росії повного виконання Мінських домовленостей та виведення російських військ з Донбасу. Також - введення миротворців ООН, відновлення контролю над державним кордоном, звільнення утримуваних Росією українських політичних в’язнів і заручників, повернення Криму.

"На наступному "українському" тижні в Брюсселі продовжу роботу з лідерами ЄС та євроатлантичної спільноти (НАТО) щодо вироблення стратегії протидії російській загрозі", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Європейський союз сьогодні, 5 липня, продовжив на півроку економічні санкції проти Росії.