Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко прокомментировал решение Совета ЕС о санкциях против России

НовостиПолитика    05.07.2018 - 18:24
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко напомнил о требованиях к России о выводе войск из Донбасса и введения миротворческой миссии ООН

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Совета Евросоюза о продлении санкций против Российской Федерации еще на полгода. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Приветствую единогласное одобрение решения Совета Евросоюза продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России за жесткую агрессию против Украины. Ценю солидарную поддержку государств-членов украинской независимости и территориальной целостности", - написал Порошенко.

Также президент добавил, что требует от России полного выполнения Минских договоренностей и вывода российских войск с Донбасса. Также - введение миротворцев ООН, восстановлении контроля над государственным рубежом, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма.

"На следующей "украинской" недели в Брюсселе продолжу работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества (НАТО) по выработке стратегии противодействия российской угрозе", - отметил Порошенко.

Напомним, Европейский союз сегодня, 5 июля, продлил на полгода экономические санкции против России.

Британия может вести санкции против России из-за нового отравления возле Солсбери Климкин призвал мировое сообщество усилить давлении на РФ
Теги публикации: Российская Федерация, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь