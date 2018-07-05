Порошенко прокомментировал решение Совета ЕС о санкциях против России

Порошенко напомнил о требованиях к России о выводе войск из Донбасса и введения миротворческой миссии ООН

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Совета Евросоюза о продлении санкций против Российской Федерации еще на полгода. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Приветствую единогласное одобрение решения Совета Евросоюза продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России за жесткую агрессию против Украины. Ценю солидарную поддержку государств-членов украинской независимости и территориальной целостности", - написал Порошенко.

Также президент добавил, что требует от России полного выполнения Минских договоренностей и вывода российских войск с Донбасса. Также - введение миротворцев ООН, восстановлении контроля над государственным рубежом, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма.

"На следующей "украинской" недели в Брюсселе продолжу работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества (НАТО) по выработке стратегии противодействия российской угрозе", - отметил Порошенко.

Напомним, Европейский союз сегодня, 5 июля, продлил на полгода экономические санкции против России.