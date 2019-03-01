Порошенко закликає силовиків проінформувати про розслідування розкрадань в обороні

Глава держави зазначив, що зробить все, аби не допустити атаки на українську армію

Президент Петр Порошенко призывает правоохранителей немедленно проинформировать общество по поводу информации в прессе вокруг хищений в государственном концерне "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Он отметил, что не позволит нападать на Вооруженные силы Украины.

"Атака, которая сейчас осуществляется на армию - я точно сделаю все возможное, чтобы ее не допустить. Армия создана усилиями украинского народа, украинских воинов, волонтеров, добровольцев... Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые непосредственно причастны к хищениям и распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали", - подчеркнул президент.

Так, глава государства призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование и немедленно проинформировать общество.

"Моя принципиальная позиция как президента - я хочу обратиться к правоохранительным органам, к Генеральной прокуратуре, НАБУ и САП, если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить... Это лучшее время проинформировать общество... Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, парламент поручил ВСК безотлагательно расследовать факты, обнародованные в СМИ о злоупотреблениях в государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц.

Как писало РБК-Украина, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрения "всем виновным" в хищении в оборонной сфере.

Добавим, программа "Наші гроші" провела расследование, в котором говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере.