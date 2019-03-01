Порошенко закликає силовиків проінформувати про розслідування розкрадань в обороні

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави зазначив, що зробить все, аби не допустити атаки на українську армію

Президент Петро Порошенко закликає правоохоронців негайно проінформувати суспільство щодо інформації в пресі довкола розкрадань у державному концерні "Укроборонпром". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу глави держави.

Глава держави: Є факти - до в'язниці. Немає фактів, тоді припиніть розкачувати ситуацію і в армії, і в державі. «Атака,... Опубліковано Святославом Цеголком Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

Він зазначив, що не дозволить нападати на Збройні сили України.

"Атака, яка зараз здійснюється на армію - я точно зроблю все можливе, щоб її не допустити. Армія створена зусиллями українського народу, українських воїнів, волонтерів, добровольців… Сьогодні, як коршуни, політикани злетілися, в тому числі і ті політикани, які безпосередньо причетні до розкрадання і розпродажу та знищення армії. Або ще корупціонери, які вже задовбали", - наголосив президент.

Так, глава держави закликав правоохоронців забезпечити ефективне і прозоре розслідування та негайно проінформувати суспільство.

"Моя принципова позиція як президента - я хочу звернуться до правоохоронних органів, до Генеральної прокуратури, НАБУ та САП, якщо є факти - ні прізвища, ні посада нікого не мають захистити… Це найкращий час проінформувати суспільство… Є факти - до в’язниці. Немає фактів - припиніть розкачувати ситуацію і в армії, і в державі", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, парламент доручив ТСК невідкладно розслідувати факти, оприлюднені в ЗМІ про зловживання в державному концерні "Укроборонпром" і причетність до цього посадових осіб.

Як писало РБК-Україна, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що на наступному тижні планує пред'явити підозри "всім винним" у розкраданні в оборонній сфері.

Додамо, програма "Наші гроші" провела розслідування, в якому йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері.