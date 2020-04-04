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Півмільйона жителів Києва вимушено взяли відпустку за свій рахунок

Новини » Суспільство     04.04.2020 - 14:45
Півмільйона жителів Києва вимушено взяли відпустку за свій рахунок
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Влада столиці сподівається на фінансову допомогу від держави для подолання цієї проблеми

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві півмільйона жителів вимушено взяли відпустку за свій рахунок у зв'язку з карантином і поширенням коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації (КГГА).

За його словами, без державної допомоги столична влада не зможе фінансово забезпечити цих півмільйона киян.

"Це та категорія людей, які живуть від зарплати до зарплати. Деякі запаси в них, наприклад, є. Тиждень, два, три вони проживуть без доходів. А після цього у людей взагалі не буде грошей. Я це питання підняв на селекторній нараді з Президентом і Прем'єр-міністром. І Президент сказав, що вони це питання прораховують. Сьогодні без державної допомоги неможливо його вирішити. Бюджет міста не витримає такого навантаження", - заявив Кличко.

За словами мера Києва, президент запевнив, що це питання планують вирішувати грошовими доплатами кожному, хто вимушено не працює.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві кількість заражених коронавірусом збільшилася до 214. За минулу добу коронавірус підтвердили у 25 осіб.

Крім цього, Київ купив 400 відеокамер для вимірювання температури і спостереження в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Камери будуть вимірювати температуру тіла, а також розпізнавати обличчя. Отримані дані будуть передавати поліції.

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