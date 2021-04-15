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Порошенко закликав владу приєднатися до санкцій проти Росії

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 18:33
Порошенко закликав владу приєднатися до санкцій проти Росії Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подякував американським партнерам за санкції проти Росії.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Байден в дії! Щиро вдячний нашим американським партнерам за важливий і вчасний вияв солідарності з Україною у протидії російській агресії", - написав Порошенко.

На його думку, нові санкції проти Росії, у тому числі за окупацію Криму, мають зупинити зухвалі авантюри Кремля, і не лише на українському кордоні.

"Вони також невпинно наближають день відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - переконаний Порошенко.

Водночас Порошенко вважає, що Україна повинна приєднатися до введення санкцій проти Росії.

"У цьому спарингу ставимо на Вашингтон і трансатлантичну єдність заради демократії та миру, безпеки і стабільності вільного світу. Світу, з яким пов’язуємо наше майбутнє", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна докладно розписало, хто опинився під санкціями США за втручання у вибори.

Крім того, сьогодні США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде невідворотною.

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