Порошенко закликав німецьких інвесторів уважніше придивитися до української економіки

Фото: брифінг Ангели Меркель і Петра Порошенка (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент зазначив, що Німеччина є провідним інвестором в економіку України

Глава держави Петро Порошенко під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель закликав німецьких інвесторів уважніше придивитися до сфер економіки України, де є високий потенціал розвитку, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Меркель та Порошенко обговорили напрямки подальшого стимулювання німецьких інвестицій в економіку України.

"Безперечно ми не обійшли увагою енергетичні питання України та Німеччини. Також обговорили напрямки подальшого стимулювання німецьких інвестицій в економіку України. Німеччина є провідним інвестором в економіку України з показником 1,7 мільярда євро", - заявив український президент.

Він підкреслив, що найбільш динамічно розвиваються інвестиції в автомобільну галузь.

"Найбільш динамічно розвиваються інвестиції в автомобільну галузь. Ви пам’ятаєте, що всі чотири роки ми відкривали виробництва постачальників на конвеєри німецької автомобільно-будівної промисловості. На сьогоднішній день створено десяток тисяч нових робочих місць. Одночасно ми закликаємо німецьких інвесторів уважніше придивитися до інших сфер економіки України, де є високий потенціал розвитку", - додав Порошенко.

Нагадаємо, в Берліні 28 листопада пройде засідання українсько-німецької Групи високого рівня з питань економічного співробітництва.

Як писало РБК-Україна раніше, Німеччина направить в Україну спецпредставника з питань децентралізації.

Додамо, як зазначив український президент, провідною темою на його переговорах з Меркель було припинення російської агресії. "Ми обговорили ситуацію на Донбасі і в Криму. В тому числі і в області прав людини. Я навів нові незаперечні докази російських злочинних дій проти України", - підкреслив Порошенко.