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Порошенко закликав компенсувати малому та середньому бізнесу втрати від карантину

Новини » Політика     03.05.2020 - 20:25
Порошенко закликав компенсувати малому та середньому бізнесу втрати від карантину
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

За його словами, фракція "ЄС" готова надати фахову підтримку для розробки антикризової стратегії

Держава зобов’язана компенсувати втрати, які несе малий та середній бізнес через карантин в Україні. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Порошенко наголошує, що в Україні, на відміну від інших країн світу, влада не запропонувала антикризової стратегії для порятунку підприємців.

"Якщо держава вводить карантин - держава має компенсувати малому та середньому бізнесу втрати від карантину. Так робиться в усьому світі, крім України", - сказав Порошенко.

За його словами, фракція "ЄС" готова надати фахову підтримку для розробки антикризової стратегії, якої наразі немає.

"Ми готові надати весь інтелектуальний потенціал нашої політичної сили для того, щоб об’єднати зусилля на протидію коронавірусу, на протидію економічній кризі. Ми маємо об’єднатися для того, щоб спільно долати виклики й загрози", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що "Слуга народу" гальмує ухвалення закону про страхування лікарів.

Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.

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