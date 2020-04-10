Порошенко закликає запровадити страхування для лікарів

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

"Європейська солідарність" вимагатиме розглянути це питання на найближчому позачерговому засіданні Ради

Влада зобов’язана запровадити страхування медичних працівників на випадок їхнього інфікування або смерті від коронавірусної інфекції. Про це написав на своїй сторінці у Facebook п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Порошенко запропонував, щоб розмір страхових виплат був прирівняний до розміру виплат військовим, які перебувають на фронті.

"В Україні вже більше сотні інфікованих лікарів. Ситуація вимагає негайного тестування всіх медичних працівників тестами ПЛР для виявлення всіх інфікованих та надання допомоги. Постачання захисних костюмів, халатів, масок, окулярів, рукавичок вимушені взяти на себе волонтери, благодійні організації та опозиційні політичні сили. Забезпеченням захисту лікарів займається і Фонд Порошенка і корпорація Roshen", - написав Порошенко.

За його словами, це не знімає відповідальності з держави гарантувати лікарям безпечні умови роботи.

"Оскільки влада не змогла забезпечити лікарів елементарним захистом, в Україні має бути передбачене страхування медичних працівників та відповідні виплати у разі інфікування або не дай Боже смерті від ускладнень коронавірусної хвороби. Лікарі зараз перебувають на передовій боротьби з пандемією. І тому вважаю справедливим, якщо розмір цих виплат буде прирівняний до розміру страхового відшкодування для бійців ЗСУ, які перебувають на передовій і захищають Україну від російської агресії", - додав Порошенко.

У разі смерті медичного працівника через інфікування COVID 19 під час виконання службових обов’язків, наголошує Порошенко, страхова сума має становити 750 прожиткових мінімумів - нині це понад півтора мільйона гривень.

"У разі виявлення захворювання на коронавірусну інфекцію - 50 прожиткових мінімумів (100 000 грн). "Європейська солідарність" вимагатиме розглянути питання про призначення страхових виплат медичним працівникам на найближчому позачерговому засіданні Верховної Ради", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, в Кіровоградській області коронавірусом заразилися 20 медичних працівників. При цьому у шістьох захворювання підтвердили 7 квітня.

Зазначається, що медичні працівники, які заразилися коронавірусом, не працюють в одній лікарні, а частина з них могли заразитися у позаробочий час.