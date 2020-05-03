Порошенко: "Слуга народу" гальмує ухвалення закону про страхування лікарів

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, що карантин без масового тестування неефективний, і про це свідчить досвід інших країн світу

Майже 700 лікарів захворіли за той час, коли фракція "Європейська солідарність" намагалась отримати підписні листи від керівництва парламенту для проведення позачергового засідання. Про це заявив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, фракція "ЄС" вимагає ухвалити два закони - 3376 про страхування медичних працівників, які захворіли на коронавірус, та 3380 про забезпечення масового тестування, в тому числі лікарів та пацієнтів медзакладів.

"Ми отримали підписні листи у Верховній Раді аж через тиждень після реєстрації закону. За цей тиждень захворіли майже 700 лікарів. Чого тягнете? Перш за все – застрахуйте лікарів. Лікарі мають відчувати піклування держави й у вигляді заробітної плати. Станом на зараз підвищена зарплата для лікарів так і не дійшла. Так і в питаннях страхування на випадок захворювання або, не дай Господь, смерті", - сказав Порошенко.

За його словами, зібрані підписи з усіх фракцій, крім "Слуги народу".

Окрім того, Порошенко переконаний, що карантин без масового тестування неефективний, і про це свідчить досвід інших країн світу.

"Тестування виявляє - де саме ми маємо запроваджувати обмежувальні заходи і з якими силами накинутися на боротьбу з коронавірусом. Сьогодні в Україні найменша кількість тестувань в Європі на мільйон населення. Наше запитання – а де обіцяні владою 2 мільйони тестів, коли проведено трохи понад 100 тисяч? Для кого вони їх зберігають? Відповідь очевидна – їх просто фізично немає", - додав Порошенко.

Нагадаємо, станом на 3 травня, в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 2325 медиків.

Раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.