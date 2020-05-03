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Порошенко призвал компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина

Новости » Политика     03.05.2020 - 20:25
Порошенко призвал компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По его словам, фракция "ЕС" готова оказать профессиональную поддержку для разработки антикризисной стратегии

Государство обязано компенсировать потери, которые несет малый и средний бизнес из-за карантина в Украине. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Порошенко подчеркивает, что в Украине, в отличие от других стран мира, власть не предложила антикризисной стратегии для спасения предпринимателей.

"Если государство вводит карантин - государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина. Так делается во всем мире, кроме Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, фракция "ЕС" готова оказать профессиональную поддержку для разработки антикризисной стратегии, которой пока нет.

"Мы готовы предоставить весь интеллектуальный потенциал нашей политической силы для того, чтобы объединить усилия на противодействие коронавируса, на противодействие экономическому кризису. Мы должны объединиться для того, чтобы совместно преодолевать вызовы и угрозы", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что "Слуга народа" тормозит принятие закона о страховании врачей.

Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медиков на случай их поражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.

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