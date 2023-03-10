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Порошенко привез технику в подразделение ПВО на юг

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Пятница 10 марта 2023 18:26
Порошенко привез технику в подразделение ПВО на юг Фото: Петр Порошенко привез технику в подразделение ПВО на юг (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" во время поездки на южный фронт побывали в подразделении радиотехнической бригады. Она обеспечивает охрану воздушного пространства на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Бойцам привезли грузовик DAF, запасные шины, а также мониторы, генератор и другую необходимую технику, заказанную военными.

Вы их никогда не видите, но возможно именно ваша жизнь спасена ими. Эти ребята первыми знают, когда на той стороне поднимается вражеская авиация. Они определяют, где летит ракета или вражеский самолет, и знают как сделать так, чтобы они "упали" раньше "Чтобы каждый "шахед" и С-300 приземлились не на ТЭЦ или жилой дом, а взорвались в воздухе", - написал Порошенко.

Порошенко привез технику в подразделение ПВО на юг

Напомним, РБК-Украина писала о том, что сегодня утром в Херсоне раздавались взрывы, однако подробности были неизвестны.

Только за минувшие сутки оккупанты совершили 79 обстрелов Херсонской области. В частности, по Херсону враг ударил 9 раз.

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